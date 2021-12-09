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فيديو لظل الرئيس.. حارس بايدن يشغل بال ملايين الأميركيين

9
DECEMBER
2021
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لم ينشغل الأميركيون في الأيام الأخيرة صحة رئيسهم، جو بايدن، بقدر انشغالهم بحارسه الشخصي، وتداولوا فيديوهات له شاهدها الملايين.
 
وانتشر على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" فيديو بعنوان " انسوا أمر الرئيس. يبدو الحارس في جهاز الخدمة السرية على ما يرام".
 
ويظهر الفيديو الذي نال نحو 3 ملايين مشاهد وحصد أكثر من 300 ألف إعجاب الحارس الشخصي أثناء وجوده مع الرئيس بايدن في ولاية ماساتشوستس.
 
 وكان بايدن في ماساتشوستس، قبل نحو أسبوعين، لقضاء عطلة عيد الشكر، حيث شوهد وهو يتسوق في جزيرة نانتوكيت برفقة عدد من أحفاده، مما دفع حشودا إلى التجمع في المكان لرؤية الرئيس.
 
وهناك رصد الحارس الذي وصفه البعض بـ"الوسيم" وشبهه آخرون بالممثل الشهير توم كروز، خاصة في فيلمه الشهير "توب غان".
 
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن السكان الذين حضروا إلى المكان لم يكونوا شغوفين فقط برؤية الرئيس فقط، بل إن العديد منهم على ما يبدو مهتمين برؤية الحارس.
 
وكان الحارس الذي ارتدى نظارة شمسية سوداء اللون ومعطفا طويلا يتولى مع غيره من عناصر جهاز الخدمة السرية تأمين الحراسة للرئيس في ظل وجود الحشود في المحيط، فيما  لم تعرف هوية هذا الحارس بعد.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
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