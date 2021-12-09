بايدن يبحث الخميس مع قادة تسع دول من أوروبا الشرقية ملف أوكرانيا

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أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيُطلع الخميس قادة تسع دول من أوروبا الشرقية أعضاء في حلف شمال الأطلسي على فحوى المباحثات التي جرت بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في القمّة الافتراضية التي عقداها وتمحورت حول ملف أوكرانيا.