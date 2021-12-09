زاخاروفا: واشنطن توجه دعوات "غير مرغوب فيها" إلى "قمّة الديمقراطية"

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أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة عوضا عن حل مشاكلها الداخلية، توجه الدعوات "غير المرغوب فيها" إلى "قمّة الديمقراطية".