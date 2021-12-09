living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زاخاروفا: واشنطن توجه دعوات "غير مرغوب فيها" إلى "قمّة الديمقراطية"

9
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة عوضا عن حل مشاكلها الداخلية، توجه الدعوات "غير المرغوب فيها" إلى "قمّة الديمقراطية".

وقالت: "ما الذي تفعله السلطات الأمريكية لتحسين الوضع في الداخل؟ فبدلا من بدء المناقشات، وإجراء استطلاعات الرأي، وتنفيذ الإصلاحات يوجهون الدعوات لفصل دراسي ديمقراطي جديد".

وأضافت: "الأمر برمته يشير إلى المشاكل الأمريكية المرتبطة بمظاهر تعسف الشرطة، وفساد نظام السجون والتشريعات غير الكاملة، والعملية الانتخابية المبهمة، والهجرة غير الشرعية وعدم المساواة الاجتماعية".

وتابعت: "ففي نتائج مسح اجتماعي أجراه مركز بيو للأبحاث، يعتقد 72% من السكان الأمريكيين أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت في يوم من الأيام مثالا يحتذى، إلا أنها لم تعد كذلك، ويرى 8% أن الولايات المتحدة لم تكن أبدا منارة للديمقراطية".

وأشارت إلى أنه "في ظل هذه الظروف من غير المناسب بطريقة أو بأخرى تصوير الولايات المتحدة على أنها زعيمة العالم في الدفاع عن الديمقراطية".

وختمت: "ليس من الصعب تخمين الوصفات التي سيشاركها الديمقراطيون في التجمع الأيديولوجي القادم، فمن المضحك أن رأي مواطنيهم لا يثير اهتمامهم".

ووجهت الولايات المتحدة في وقت سابق دعوات لـ110 دول "لقمّة الديمقراطية" في ديسمبر الجاري، مستثنية روسيا والصين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout