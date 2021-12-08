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ولي عهد السعودية يقوم بأول زيارة لقطر منذ حل الأزمة الخليجية

8
DECEMBER
2021
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وصل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية والحاكم الفعلي للمملكة الى الدوحة اليوم الأربعاء في أول زيارة له منذ فرضت الرياض وثلاث دول عربية حصارا على قطر .

واستقبل الأمير محمد لدى وصوله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن الزعيمين عقدا اجتماعات مساء اليوم.
وقطر هي ثالث محطة في إطار جولة خليجية يقوم بها الأمير محمد قبل قمة خليجية تعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري .
وسوف تكون القمة الأولى منذ قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إنهاء خلاف مع قطر حول سياستها الخارجية التي دفعتهم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
كما أغلقت الدول الأربع الطرق البرية والجوية والبحرية مع قطر، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، في إشارة إلى الجماعات الإسلامية، والتقرب من إيران، وهي خصم إقليمي لعدد من دول الخليج العربية. ونفت الدوحة الاتهامات ووافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على إنهاء الخلاف .
وكانت السعودية ومصر قادتا جهود إعادة العلاقات مع قطر، حيث عينتا سفيرين جديدين في الدوحة.
ولم تحذ أبوظبي والمنامة حذوهما .
وأعادت قطر روابط التجارة والسفر مع السعودية والإمارات ومصر، ولكن ليس مع البحرين.
وسافر أمير قطر إلى السعودية واجتمع مع الأمير محمد عدة مرات منذ انتهاء الخلاف. وتمثل زيارة اليوم الأربعاء أول زيارة رسمية يقوم بها الأمير السعودي لقطر منذ تعيينه وليا للعهد .
وتتزامن جولة ولي عهد السعودية مع محادثات بين إيران والقوى العالمية تهدف لإحياء الاتفاق النووي ، الذي تنتقده دول الخليج العربية وتقول إنه لا يعالج برنامج طهران الصاروخي ولا يتصدى لسلوكها الإقليمي .
كانت الجولة أخذت الأمير السعودي إلى سلطنة عمان والإمارات حيث زار معرض إكسبو 2021 في دبي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قبل أن يقوم بالرحلة القصيرة إلى الدوحة. ومن المتوقع أن يزور البحرين والكويت.

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