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وزارة الدفاع الأرمنية تنفي بيان أذربيجان بشأن قصف على الحدود

8
DECEMBER
2021
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وصفت وزارة الدفاع الأرمنية بيان الإدارة العسكرية الأذربيجانية حول قصف الجانب الأرمني لمواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في الاتجاه الشرقي من الحدود بأنه “تضليل إعلامي”.

وجاء في بيان الوزارة: “البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية الأربعاء، والذي جاء فيه أن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على المواقع القتالية للقوات المسلحة الأذربيجانية الواقعة في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمنية الأذربيجانية، هو بيان مضلل، ولم يفعل الجانب الأرمني ذلك”.

يذكر أن قتالا عنيفا وقع منتصف شهر نوفمبر الماضي، بين القوات المسلحة لأرمينيا وأذربيجان في المناطق الحدودية لمنطقة سيونيك الأرمينية، حيث أعلنت يريفان حينها، أن “الجيش الأذربيجاني شن هجوما في عمق أراضي البلاد”، حيث تعرض الطريق السريع الحكومي الذي يربط بين عاصمة الجمهورية والمناطق الجنوبية من البلاد وإيران للتهديد.

وألقت باكو باللوم في الحادث على أرمينيا متهمة القوات المسلحة الأرمينية بالاستفزاز، ووفقا لوزارة الدفاع الأذربيجانية، هاجم الجنود الأرمن مواقع الجيش الأذربيجاني.

من جهته، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات هاتفية مع نظرائه من أرمينيا وأذربيجان، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه بعد ذلك، اتخذ رئيسا وزارتي الدفاع الأذربيجانية والأرمنية إجراءات لاستقرار الوضع على الحدود وعاد الوضع إلى طبيعته.

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