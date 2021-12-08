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ألمانيا.. انتخاب أولاف شولتس مستشاراً خلفاً لميركل

8
DECEMBER
2021
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أصبح السياسي الاشتراكي الديمقراطي تاسع مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وبذلك تبدأ حقبة جديدة لأكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان.

أدى الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس اليوم الأربعاء اليمين الدستورية بعدما انتخبه البرلمان الألماني مستشاراً، منهياً رسمياً عهد أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عاماً.


وحصل شولتس (63 عاماً)، المدعوم من الحزب الاشتراكي الديموقراطي والخضر والليبراليين، على تأييد 395 نائباً من أصل 736 في البوندستاغ. يذكر أن ائتلافه، المكون من ثلاثة أحزاب، يمتلك 416 مقعداً في مجلس النواب المكون من 736 مقعاً.


كان انتخاب شولتس مؤكداً بعدما حقق حزبه الاشتراكي الديمقراطي الذي تصدر الانتخابات الأخيرة، غالبية مريحة قدرها 206 مقاعد مع شريكيه الجديدين في الائتلاف، الخضر (118 مقعداً) والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي (92 مقعداً)، في حين أنه بحاجة إلى 369 صوتاً للفوز بالمستشارية.


وبهذا التصويت، تنسحب ميركل من الحياة السياسية بعد أربع ولايات متتالية، بفارق تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة في الحكم سجلها هيلموت كول (1982-1998).

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