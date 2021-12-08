living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"تعليق مثير" من ترامب على أزمة أوكرانيا.. وحالة بوتن

8
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في أول تصريح له بخصوص الأزمة المتصاعد بين موسكو وكييف، قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لا يأبه للتهديدات الأميركية بفرض عقوبات على بلاه.

وجاءت تصريحات ترامب بعيد القمة الافتراضية التي جمعت بايدن وبوتن، وناقشا فيها الأزمة المتصاعد بشأن أوكرانيا، وسط مخاوف الأخيرة من غزو روسي محتمل، الشهر المقبل.

وبدا أن القمة لم تؤد إلى حلحلة الأزمة، فكل طرف أظهر تمسكا بمواقفه دون أن يقدم تنازلات للآخر.

وقال ترامب في بيان مقتضب لم يتجاوز السطرين ونشره على موقعه: "إن بوتن ليس قلقا من أي تحذيرات أو تهديدات يطلقها بايدن".

وسخر ترامب من منافسه الديمقراطي، جو بايدن، والموقف "الحازم" الذي اتخذه أثناء القمة الافتراضية، مشيرا إلى الانسحاب العسكري الأميركي في أفغانستان وما رافقه من فوضى.

وكتب: "فلاديمير بوتن ينظر إلى استسلامنا المثير للشفقة من أفغانستان، حيث تركنا خلفنا جنودا قتلى ومواطنين أميركيين ومعدات عسكرية تساوي قيمتها 85 مليار دولار، ثم ينظر (بوتن) إلى بايدن. إنه غير قلق".

وبخلاف بايدن، احتفظ ترامب بعلاقة أكثر حرارة مع الرئيس الروسي، خلال سنوات حكمه الأربع في البيت الأبيض.

وبعد خروجه من البيت الأبيض في يناير الماضي، انتهز ترامب فرصا عديدة للتصويب على بايدن وانتقد أداءه السياسي، خاصة الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس الماضي.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout