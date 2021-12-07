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أعلنت مصادر رسمية إيطالية، أن "الشهادة الخضراء الفائقة" ستصبح سارية اعتبارا من الاثنين في جميع أنحاء إيطاليا.

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وأضافت المصادر أن "هناك اجراءات تقييدية جديدة وشيكة لصد الموجة الرابعة من وباء كورونا، فمع الشهادة الخضراء المحسنة، التي تخص الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم، تتغير قواعد المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والفنادق في المناطق البيضاء أيضا، حتى الـ15 من يناير 2022".

وتابعت: "الذين يمتلكون شهادة صالحة تثبت التطعيم أو التعافي، لا يتعين عليهم الحصول على شهادة جديدة".

وأوضحت المصادر، أنه "اعتبارا من يوم الاثنين، سيكون هناك نوعان من شهادة المرور الخضراء في إيطاليا.. الفائقة، التي سيتم إصدارها للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم فقط، والشهادة الأولية، التي تمنح للذين يخضعون لتحاليل الكشف الجزيئية، وهي صالحة لمدة 72 ساعة".

ولفتت إلى أن "هذه الشهادات مفيدة من بين أمور أخرى للذهاب إلى العمل أو استخدام وسائل النقل العام، كما سيتم اعتماد بطاقة المرور الخضراء الفائقة في المنطقة البيضاء أيضا".