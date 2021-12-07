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طوكيو تدعو للحوار البناء مع موسكو حول التعاون في جزر الكوريل

7
DECEMBER
2021
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قال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، إن بلاده تأمل في مواصلة الحوار البناء مع روسيا حول النشاطات الاقتصادية المشتركة في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل.
 
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي دوري اليوم: "نتطلع لمواصلة المشاورات البناءة، مع الجانب الروسي حول هذا الموضوع".
 
وشدد الوزير، على أن نظام المناطق الجمركية الحرة الذي ستفرضه روسيا قريبا على هذه الجزر، وكذلك دعوة روسيا النشطة للشركات اليابانية والأجنبية للمشاركة في التنمية الاقتصادية لهذه المناطق تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية "تجاه الجزر الشمالية الأربع. وهي تتعارض مع الاتفاقات التي توصل إليها قادة البلدين بشأن النشاطات الاقتصادية المشتركة في الجزر المذكورة".
 
وشدد الوزير الياباني، على أن بلاده عبرت مرارا عن موقفها هذا للجانب الروسي.
 
في وقت سابق، أوعز الرئيس فلاديمير بوتين، بأن يتم قبل حلول 1 أغسطس اعتماد التعديلات المتعلقة بالنظام التفضيلي لممارسة البزنس في جزر الكوريل. ووفقا لهذه التعليمات، يجب إعفاء الشركات من تسديد الضرائب على الأرباح والممتلكات والأراضي والنقل. في نهاية نوفمبر، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن هذه التعديلات تنص على إعفاءات ضريبية للشركات لمدة 20 عاما من لحظة التسجيل، وستستمر المعاملة التفضيلية حتى ديسمبر 2046.
روسيا اليوم
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