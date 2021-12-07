نتنياهو: على إسرائيل الاعتماد على نفسها ضد المشروع النووي الإيراني

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قال رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إنه في حال إحجام واشنطن عن تهديد إيران بشن حملة عسكرية ضدها، فعلى إسرائيل أن تشن هذه الحملة دون الإعلان عنها مسبقا.