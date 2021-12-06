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الرئيس الايراني استقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي: ندعم أمن دول الخليج

6
DECEMBER
2021
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استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، في طهران.
هذا وأشار إبراهيم رئيسي إلى أن “إيران تدعم أمن دول الخليج”، مرحبا بتعزيز العلاقات مع الإمارات”.
وقال رئيسي: “العلاقات الجيدة مع دول المنطقة تعتبر من أولويات سياستنا الخارجية، ويجب ألا تكون هناك عقبات امام العلاقات بين البلدين المسلمين، إيران والإمارات، ونرفض أن تتأثر هذه العلاقات بالإملاءات الخارجية”، لافتا إلى أن “سياسة أعداء دول المنطقة تنص على إثارة الهواجس بين الجيران، لكن هذه المؤامرة يمكن احباطها من خلال التمسك بالحكمة التفاهم المشترك بين الدول الإقليمية”.
وأضاف: “سياسة إيران القطعية تنص على حماية الشعوب الإسلامية..الصهاينة في المنطقة يسعون وراء أهدافهم المشؤومة، وأينما وجدوا موطئ قدم، فإنهم يحولونها إلى أداة للتوسع واثارة الفتن، وهذا يدعوا لحذر دول المنطقة”، معتبرا أن “أمن كل دولة في المنطقة مرتبط بأمن الدول الأخرى”، مشددا على أن “إيران تدعم أمن الدول المطلة على الخليج”.
ورأى أن “تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين يوفر الأرضية لازدهار العلاقات في مجالات أخرى”.
من جانبه، اعتبر الشيخ طحنون بن زايد أن “هذا اللقاء سيكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين”.
وقال طحنون: “نأمل أن يبدأ فصل جديد في العلاقات بين البلدين، مع زيارة آية الله رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة”، وفق ما ذكر موقع الرئاسة الإيرانية.

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