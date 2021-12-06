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صرخات ورعب.. فيديو يوثق غرق حافلة بمن فيها ومقتل 31 راكبا

6
DECEMBER
2021
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة غرق 31 شخصا، عندما جرفت المياه حافلة أثناء محاولتها عبور نهر ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا، السبت.
 
ويظهر في الفيديو أشخاص يراقبون حافلة كانت تنقل جوقة كنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي، وهي تنقلب وتغرق، فيما كان السائق يحاول السيطرة على المركبة لعبور المياه سريعة الجريان.
 
وقالت حاكمة كيتوي تشاريتي نغيلو تعليقا على الحادث: "بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23"، حسبما نقلت "فرانس برس"، فيما أشارت حصيلة جديدة، الاثنين، إلى مقتل 31 شخصا.
 
بين الغرق في المتوسط ونار مراكز الاحتجاز
 
ولم يتضح عدد من كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو، الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.
 
وقال شهود عيان إن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة، لكن التيار جرف الحافلة.
 
اضغط هنا لمشاهدة رابط الفيديو
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