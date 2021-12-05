بينها دولة عربية.. ألمانيا تصنّف عددًا من الدول كمناطق “عالية الخطورة” لنقل كورونا

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أعلنت الحكومة الألمانية، أنها صنفت عددا من الدول حول العالم كمناطق “عالية الخطورة” بما يتعلق بفيروس كورونا، وأشارت إلى أن القائمة تشمل الأردن وسويسرا وبولندا وليختنشتاين وموريشيوس.

وأكدت أن “المسافرين من هذه الدول من غير المتلقين للقاح كورونا سيواجهون إجراءات أكثر صرامة ابتداء من الأحد، حيث تم ضم هذه الدول إلى قائمة المناطق العالية الخطورة من قبل وكالة الصحة الألمانية لمكافحة الأمراض”.

وتابعت: “سيتم أيضا، حجر أي شخص يدخل إلى ألمانيا من منطقة عالية الخطورة، ولم يتم تطعيمه أو تعافيه بشكل كامل لمدة 10 أيام ولا يمكن الخروج منه إلا بنتيجة فحص كورونا سلبية بعد 5 أيام من وصوله”.