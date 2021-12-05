موسكو: طائرة روسية تغيّر مسارها لتجنّب طائرة تجسس تابعة للناتو

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "تجنّبنا وقوع كارثة (...) لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يستطيعان أن يخاطران بالأرواح مع الإفلات من العقاب".وأوضحت هيئة النقل الجوي الفدرالية الروسية مساء السبت، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، أن طائرة التجسس "انخفضت بشكل سريع" وعبرت المسار المقرر لطائرة ايرباص التابعة لشركة "ايروفلوت" والتي كانت متجّهة من تل أبيب إلى موسكو وعلى متنها 142 شخصًا.وقالت الهيئة "تمّ تعديل اتّجاه الطائرة التجارية وارتفاعها فورا"، مضيفةً أن طاقم طائرة التجسس لم يردّ على رسائل المراقبين الجويين.بحسب انترفاكس، فإن الطائرة الروسية انخفضت 500 متر لتبتعد من طائرة الاستطلاع، وتمكن طيارَاها من رؤية الأخيرة من قمرة القيادة.وغيّرت طائرة خاصة كانت متّجهة من منتجع سوتشي البحري الروسي إلى سكوبيي، مسارها بسبب طائرة التجسس، بحسب هيئة النقل الجوي.وقالت الهيئة إن "النشاط المتزايد للطائرات التابعة للناتو قرب الحدود مع روسيا (...) يتسبب بخطر وقوع حوادث خطيرة تتعلق بطائرات مدنية"، مضيفةً أنها "ستحتجّ" عبر القنوات الدبلوماسية.لم تُحدَّد الدولة التي تتبع إليها طائرة التجسس. لكن طائرات مقاتلة روسية أُرسلت الجمعة إلى منطقة البحر الأسود لمواكبة طائرتَي استطلاع أميركيتين، بحسب وسائل إعلام روسية.ولم يرد حلف شمال الأطلسي ولا الولايات المتحدة على الفور على الاتهامات.ويأتي هذا الحادث في إطار توتر متزايد بين روسيا والدول الغربية التي تتهم موسكو بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا بهدف تنفيذ غزو.لكن روسيا تنفي وجود أي نية لديها في هذا الاتجاه وتتهم دول الناتو بمضاعفة "الاستفزازات" وخصوصا عبر إجراء تدريبات عسكرية أخيرًا قرب حدودها في البحر الأسود.