القضاء الأميركي ينتصر لشركة "أرامكو" السعودية

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رفضت محكمة أميركية الاستئناف المقدم من ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني ضد "أرامكو" في القضية التي يطالبون فيها شركة النفط السعودية بمبلغ 67.3 مليار ريال (18 مليار دولار).

وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، اليوم الأحد، أن الاستئناف في القضية المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس جاء لصالحها.

وقالت الشركة إن ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، قاموا برفع الدعوى بتاريخ 1 يونيو من العام 2018، موضحة أن "موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم، يتعلق بمدفوعات إيجار، يزعم المدعون استحقاقهم لها، نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض، في منطقة رأس تنورة بالمملكة العربية السعودية".

وفي نوفمبر الماضي، صدر حكم قضائي ابتدائي برفض الدعوى من المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، قبل أن يقدم المدعون استئنافا في يناير.