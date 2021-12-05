الأردن.. السجن لخمسة مسؤولين ادينوا بالتسبب بوفاة 10 مرضى انقطع عنهم الأوكسجين في مستشفى حكومي

A + A -

حكمت محكمة أردنية اليوم، بالسجن ثلاث سنوات بحق خمسة مسؤولين حكوميين بعد ادانتهم بالتسبب بوفاة عشرة مرضى نتيجة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي في آذار الماضي.

وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق عبد الرزاق الخشمان واربعة من مساعديه بالسجن لثلاث سنوات، على ما افادت مراسلة فرانس برس من قاعة المحكمة.



وادين هؤلاء بـ"جنحة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات"، بينما برأت المحكمة ثمانية متهمين آخرين.



والقرار قابل للطعن خلال عشرة أيام.



وقد توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 آذار الماضي في مستشفى السلط الحكومي (نحو 30 كلم شمال غرب عمان) بعد انقطاع الأوكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي قدم استقالته.

وفي الأيام اللاحقة، اعلنت وفاة اربعة آخرين نتيجة الحادثة.



وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى يوم وقوع الحادثة التي اثارت غضبا واسعا، وطلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.



واعلنت الحكومة مساء نفس اليوم إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت اعتذارها عن "التقصير" واصفة ما حدث بـ"خطأ جسيم فادح غير مبرر".



وفتحت السلطات تحقيقا في الحادثة وأوقف مدّعي عام مدينة السلط مدير المستشفى وأربعة من مساعديه ووجه لهم تهمة "التسبّب بوفاة".



وشهدت مدن اردنية احتجاجات شارك فيها عشرات الأشخاص مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن حادثة السلط.