رسالة الوداع.. ماذا قالت ميركل للألمان؟

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أسدلت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، الستار على الفصل الأخير من رسائلها التي كانت تبثها للشعب طوال فترة حكمها الطويل.

وحكمت ميركل ألمانيا كمستشارة لفترة امتدت لـ 16 عاما، بثت خلالها أكثر من 660 رسالة إلى الشعب، وبدأت هذه الرسائل عام 2006.

وقالت ميركل في رسالتها الأخيرة، إن الوضع في البلاد خطير للغاية، واصفة إياه بأنه مأساوي في بعض الأجزاء من ألمانيا.

وطالبت ميركل المواطنين بالتعامل مع الفيروس الغادر على محمل الجد، وضرورة أخذ اللقاح.

وحذرت المستشارة الألمانية من الوضع المزري الذي يضرب البلاد في الموجة الرابعة بعد اكتظاظ وحدات العناية المركزة والعدد الكبير بشكل مفزع الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس.

شكرت ميركل، “الغالبية العظمى ممن يحترمون اللوائح.. ويبرهنون كل يوم عن هذا الحس المتحضر الرائع في البلاد، والذي بدونه لا يمكن لأي مستشار أو حكومة أن تفعل أي شيء”، وفقا لهيئة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”.

ومن المقرر أن تسلم ميركل السلطة يوم الأربعاء 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري للمستشار الجديد أولاف شولتس.