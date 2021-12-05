إيران تؤكد جديتها بشأن محادثات فيينا: غايتنا رفع العقوبات مع الحفاظ على كرامة بلادنا

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أكدت الرئاسة الإيرانية اليوم الأحد اهتمام طهران بمواصلة المحادثات الجارية في فيينا حول إحياء "الصفقة النووية".

وقال غلام حسين إسماعيلي، مدير مكتب الرئيس الإيراني: "نحن جادون جدا بشأن محادثات فيينا"، مضيفا: "هدفنا النهائي من المفاوضات مع (مجموعة) 4 + 1 هو رفع جميع العقوبات مع الحفاظ على كرامة واقتدار البلد".

وتابع المسؤول أن طهران دخلت المفاوضات "بإرادة وخطة واضحة" وأن رئاسة الجمهورية ستطلع المواطنين الإيرانيين على سيرها، مضيفا: "كنا على استعداد لمواصلة المفاوضات في فيينا، لكن.. الآخرين طلبوا الذهاب إلى عواصمهم للتشاور حول القضايا التي طرحت في هذه الجولة".