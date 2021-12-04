living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البرازيل.. فتح تحقيق مع بولسونارو بسبب تصريحاته حول صلة لقاحات كورونا بـ"الإيدز"

4
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أمرت المحكمة العليا البرازيلية بالتحقيق مع رئيس البلاد جايير بولسونارو على خلفية تصريحاته عن مخاطر مزعومة للإصابة بـ"الإيدز" بسبب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
 
واتخذ القاضي أليشاندري دي مورايس هذا القرار استجابة لمطلب لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، التي اتهمت بولسونارو في أكتوبر بارتكاب 9 جرائم في سياساته للتعامل مع وباء كورونا، بما فيها "جرائم ضد الإنسانية".
 
ويعني هذا القرار أنه سيتابع عن كثب التحقيق الذي سيجريه المدعي العام، حيث لا تجري المحكمة العليا أي تحقيقات.
 
وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ البرازيلي قد قدمت تقريرها الواقع في حوالي 1300 صفحة حول الجرائم المحتملة لبولسونارو إلى مكتب المدعي العام في أكتوبر الماضي، لكن آفاق القضية لا تزال غامضة، إذ أن المدعي العام الحالي تم تعيينه من قبل بولسونارو نفسه.
 
وأدلى الرئيس البرازيلي الرافض للتطعيم ببعض التصريحات المثيرة للجدل بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وزعم أنها قد تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة (الإيدز).
 
وحجب موقعا "يوتيوب" و"فيسبوك" صفحات بولسونارو بعد هذه التصريحات لنشره معلومات كاذبة عن فيروس كورونا.
 
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز قد أكد أن اللقاحات المعتمدة من قبل السلطات الصحية آمنة لمعظم الأشخاص، بمن فيهم المصابون بالإيدز.
 
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout