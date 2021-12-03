ضحايا حرب اليمن تقدموا بشكوى ضد السعودية والإمارات في فرنسا بتهمة “تمويل الإرهاب”

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تقدم ضحايا من حرب اليمن بشكوى الجمعة في فرنسا لا سيما بتهمة تمويل الارهاب ضد وليي عهد السعودية والامارات متهمين البلدين بإقامة “تحالف” مع القاعدة كما قال محاميهم.

وقال المحامي جوزف بريهام الذي قدم شكوى مع معاونته جولي بالينو كجانب الحق المدني في باريس “أفضل حلفائنا وزبائن السلاح في المنطقة، متحالفون مع أسوأ أعدائنا الذين دبروا اعتداءات شارلي إيبدو” في باريس في كانون الثاني/يناير 2015.

قدمت هذه الشكوى خصوصا باسم المنظمة غير الحكومية اليمنية “المركز القانوني للحقوق والتنمية” التي تعتبر قريبة من المتمردين الحوثيين ومقرها صنعاء.