المحادثات النووية تأجلت واستياء أوروبي من المطالب الإيرانية

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توقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اليوم الجمعة حتى الأسبوع المقبل، بعد أن أبدى مسؤولون أوروبيون استياءهم إزاء مطالب الإدارة الإيرانية المحافظة الجديدة.



والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى مع المندوبين الذين أوفدهم الرئيس الإيراني المناهض للغرب إبراهيم رئيسي حول سبل إحياء الاتفاق الذي فرضت إيران بموجبه قيودا على برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.



وتسبب انتخاب رئيسي في يونيو حزيران في توقف المحادثات خمسة أشهر، مما زاد الشكوك بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين حول أن إيران تسعى لكسب الوقت بينما تحقق تقدما نوويا.



وقال دبلوماسيون إن الوفد الإيراني برئاسة المفاوض النووي علي باقري كني اقترح تغييرات جذرية على نص اتفاق تم التفاوض بشأنه في الجولات السابقة. ورفض المسؤولون الأوروبيون إجراء التعديلات المقترحة على نص تمت صياغته بشق الأنفس، وقالوا إنه تم الانتهاء منه بنسبة تتراوح بين 70 و80 بالمئة.



وقال مسؤولون بارزون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان "قبل أكثر من خمسة أشهر، أوقفت إيران المفاوضات. ومنذ ذلك الحين، مضت إيران قدما في برنامجها النووي بسرعة، ثم تراجعت هذا الأسبوع عن التقدم الدبلوماسي الذي تم إحرازه". وأوضحوا أن إيران تطالب بإدخال "تعديلات كبيرة" على النص.



وأضافوا "من غير الواضح كيف يمكن سد تلك الثغرات الجديدة في إطار زمني واقعي".



وعبرت القوى الأوروبية الثلاث عن "خيبة الأمل والقلق"، موضحة أن بعض هذه التعديلات المقترحة لا تتفق مع الاتفاق النووي الموقع عام 2015.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أن من المحتمل عدم نجاح الجولة الحالية من المحادثات، وبدا أنه يتطلع لما هو أبعد من ذلك، ملمحا إلى إشراك المزيد من الدول، مثل دول الخليج العربية، في نقاش أوسع إذا فشلت محادثات فيينا.



وأضاف "أعتقد أن من الصعب للغاية التوصل لاتفاق إذا لم تشارك دول الخليج وإسرائيل وكل من يتأثر أمنهم بشكل مباشر"