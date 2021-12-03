ماكرون: المفاوضات النووية الأخيرة مع إيران لم تكن ناجحة

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان الجولة الحالية من المحادثات النووية مع إيران في فيينا لم تكن ناجحة على ما يبدو.

وقال ماكرون أنه سيكون هناك تأخير قبل عقد الجولة المقبلة، على ما أوردت وكالة “رويترز”.

وأضاف: “أعتقد أنه من المحتمل ألا تنجح هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى المواقف”.

وتابع: ومن المرجح ألا تستمر هذه المفاوضات على المدى القريب”.

وفي السياق ذاته، أعلن المنسق الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، انتهاء المفاوضات التي انطلقت قبل أيام في العاصمة النمساوية فيينا.

ورغم حرص المسؤول الأوروبي على إظهار الأجواء الإيجابية في المفاوضات، إلا أنه أقر أنه لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

وقال: “هذه الجولة من المحادثات النووية اتسمت بالواقعية”، مضيفا: “المحادثات النووية مع إيران لن تستمر للأبد”.

ورجح المسؤول الأوروبي أن تستكمل المفاوضات النووية في فيينا العام المقبل، متحدثا عن مسودات مختلفة يجري بحثها خلال مفاوضات فيينا بشأن إيران.