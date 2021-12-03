الدفاع الروسية: مقاتلاتنا منعت طائرات استطلاع أميركية من انتهاك حدودنا فوق البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية من طراز "سوخوي 27" و"سوخوي 30" منعت طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك الحدود الجوية للدولة الروسية فوق مياه البحر الأسود.

وأوضحت ببيان أن "منظومة رصد المجال الجوي الروسي كشفت عن أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية، وبهدف تحديد الأهداف الجوية منعا لانتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي27" و"سوخوي 30"، وحدد طاقم الطائرتين الأهداف الجوية على أنها طائرة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز "آر سي 135" وطائرة استطلاع من طراز "سي إل 600" وأبعدتهما عن المجال الجوي للبحر الأسود".