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الاتحاد الأوروبي يمنع رعايا دولتين من "السفر غير الضروري" إليه... إحداهما عربية

3
DECEMBER
2021
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قام الاتحاد الأوروبي بإزالة دولتين من قائمة "السفر غير الضروري"، الخاصة به، وذلك في إطار عملية التحديث المستمرة، بسبب قيود جائحة كورونا.
 
وحسب موقع عمون الأدرني، فإن الدولتين هما نامبيبيا والأردن، حيث لم يعد بإمكان رعايا الدولتين، بدءًا من مساء أمس الخميس، السفر إلى الاتحاد الأوروبي إلا وفقا لقيود التطعيم الخاصة به.
 
وقائمة "السفر غير الضروري" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هي القائة التي تضم دولا يسمح بالسفر منها إلى الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن حالة التطعيم.
 
وضمت القائمة الجديدة التي يسمح لمواطنينها بالسفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، "الأرجنتين، وأستراليا، والبحرين، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، واندونيسيا، والكويت، ونيوزيلند، والبيرو، رواندا، وقطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والإمارات، والأوروجواي".
 
وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل في 20 مايو/ أيار، إلى قائمة الدول التي سيرفع عنها القيود المفروضة للسفر المتبادل مع دول ثالثة، وذلك بناء على حملات التطعيم الجارية وتطور انتشار فيروس كورونا. وحذر المجلس الأوروبي الدول الأوروبية من رفع قيود السفر لدول ليست ضمن القائمة الحالية، مشيرا إلى أن قائمة الدول الحالية قابلة للتجديد والتحديث كل أسبوعين تبعا لتفشي الوباء في تلك الدول.
 
جدير بالذكر أن قائمة "السفر غير الضروري" الخاصة بالاتحاد الأوروبي يتم تحديثها كل أسبوعين.
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