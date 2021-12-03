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أميركا.. إصابات جديدة بـ"أوميكرون" وتحديث إجراءات السفر

3
DECEMBER
2021
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سجلت ولاية نيويورك خمس إصابات مؤكدة بأوميكرون، وفق ما أعلنت الحاكمة كاثي هوكول، الخميس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بهذه المتحورة في الولايات المتحدة إلى ثمانية.
 
جاء ذلك في وقت ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ستفرض اختبارات كورونا على المسافرين القادمين إلى البلاد ابتداء من الاثنين المقبل.
 
وكتبت حاكمة ولاية نيويورك، التي تضم زهاء 20 مليون نسمة، على تويتر: "لا داعي للقلق. علمنا أن هذه المتحورة ستصل، ولدينا الأدوات لوقف انتشار" جائحة كوفيد-19. وأضافت: "لقحوا انفسكم. تلقوا جرعتكم المعززة. ضعوا كماماتكم".
 
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الإصابات الجديدة قد سُجلت في مدينة نيويورك أو في محيطها، وما إذا قد تم رصدها لدى أشخاص عادوا مؤخرا من سفر خارج البلاد.
 
وتم حتى الآن تأكيد ثماني إصابات بالمتحورة الجديدة في الولايات المتحدة، منها حالة إصابة واحدة على الأقل في ولاية مينيسوتا رصِدت لدى شخص لم يسافر مؤخرا، مما يشير إلى أن أوميكرون تنتشر بالفعل داخل البلاد.
 
ويحاول الرئيس جو بايدن فرض التلقيح الإجباري على العاملين في المؤسسات الخاصة والعامة، إلا أنه يواجه معارضة قوية من جمهوريين كثر.
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