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فيديو ساخر لبايدن.. هذا الرجل أراه أكثر من زوجتي

3
DECEMBER
2021
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كسر الرئيس الأميركي، جو بايدن، جديته المعهودة ومازح كبير مستشاريه للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي في كلمة مباشرة.
 
وقال بايدن وهو يضحك: "أرى الدكتور أنتوني فاوتشي أكثر مما أرى زوجتي"، وأضاف: "أنا وفاوتشي نمازح بعضنا البعض، (فقلت له) مَن هو الرئيس؟"
 
وتابع: "لكن بصرف النظر عن المزاح، فأنا أعني ذلك بصدق".
 
 وكان بايدن يتحدث بشأن خطته الشتوية لمكافحة مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، ويأتي ذلك وسط المخاوف المتزايدة من المحتور الجديد "أوميكرون".
 
 وقال بايدن في الكلمة التي ألقاها في معهد الصحة الوطنية الأميركية بولاية ميريلاند إن هناك قواعد جديدة بشأن السفر الدولي، لكنها أقل صرامة مما يعتقد.
 
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ستفرض اختبارات كورونا على المسافرين القادمين إلى البلاد ابتداء من الاثنين المقبل.
 
وبالنسبة إلى البعض في الولايات المتحدة، فإن ما قاله بايدن ليس مزحة، وقال النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، جيم جوردان إن "فاوتشي كرئيس ليس مزحة، بل كابوس".
 
وأضاف أن فاوتشي شخص لم ينتخبه الأميركيون ومع ذلك لديه سلطات كبيرة.
 
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