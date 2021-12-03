مخاوف من "أضخم بؤرة" لأوميكرون بهذه الدولة الأوروبية

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فرضت السلطات في أوسلو ومنطقتها، الخميس، قيوداً صحية مشددة لمكافحة كوفيد-19، بعدما تبين لها أن شخصاً مصاباً بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، شارك في غداء ميلادي مع نحو 120 مدعواً آخر، في ما يُخشى أن يكون أضخم بؤرة لهذه المتحوّر في أوروبا.

وعلى الرّغم من أن جميع الذين شاركوا في هذا الغداء سبق لهم وأن تلقّوا لقاحاً مضاداً لكوفيد-19، فإنّ السلطات تخشى من أن يكون المصاب بالمتحوّر أوميكرون قد نقل العدوى إلى مدعوين آخرين.

وقالت وزيرة الصحّة النروجية إنغفيلد كييركول، خلال مؤتمر صحافي عقدته على عجل بعيد ساعات من الإعلان عن اكتشاف هذه الإصابة، إنّ "الوضع مقلق".

وأقيم هذا الغداء الميلادي في أحد مطاعم العاصمة أوسلو في 26 نوفمبر بدعوة من شركة "سكاتيك" المتخصّصة في إنتاج الطاقة الشمسية، وقد حضره نحو 120 مدعواً كانوا جميعاً ملقّحين بالكامل ضد كوفيد-19، وخضعوا بالإضافة إلى ذلك لاختبار ذاتي للكشف عن الفيروس قبل توجههم إلى المطعم.

وأكّدت السلطات الصحية في العاصمة أنّها تتوقّع رصد المتحور أوميكرون في صفوف مدعوين آخرين أصيبوا بالفيروس، إثر مشاركتهم في الغداء، مشيرة إلى أن العمل جار على تحليل التسلسل الجيني للفيروس الذي أصيب به كل منهم.

وشددت وزيرة الصحّة على أن "هذا الأمر يشير إلى أن عدوى الفيروس تنتقل بسهولة شديدة، وأن اللقاح لا يقي جيّداً من الإصابة. نتمنى ونعتقد أن اللقاح يقي من الأشكال الحادة للمرض، ولكن ليس معروفاً إلى أي مدى".

ووفقاً للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بأوميكرون في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وآيسلندا وليشتنشتاين) 79 إصابة يوم الخميس.