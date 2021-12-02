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أستراليا.. تسجيل سابع إصابة بمتحور "أوميكرون" لمسافر عائد من دولة عربية

2
DECEMBER
2021
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أعلنت السلطات الأسترالية عن تسجيل سابع إصابة بمتغير كورونا الجديد "أوميكرون"، لمسافر عائد من العاصمة القطرية الدوحة، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في ولاية نيو ساوث ويلز إلى سبع.
 
أستراليا.. تسجيل سابع إصابة بمتحور "موديرنا": قادرون في مارس على تحضير جرعة معززة تستهدف "أوميكرون"
وقالت السلطات الصحية إن المسافر وصل على متن الرحلة 908 QR من الدوحة إلى سيدني في 23 نوفمبر، مشيرة إلى أنه يتم عزل الشخص في سكن صحي خاص مع أسرته.
 
وذكرت أنه تم تأكيد إصابة اثنين من أفراد الأسرة أيضا بفيروس كورونا، وقد تم إجراء تسلسل جينومي لهم لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بمتحور "أوميكرون".
 
وأعربت السلطات عن قلقلها من إصابة مسافرين آخرين كانوا على متن الرحلة بالفروس أو المتحور، داعية كل شخص كان على متن الرحلة الآتية من الدوحة إلى إجراء اختبار والخضوع للعزل الصحي لحين الحصول على نتيجة اختبار كورونا سلبية.
 
هذا وقال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد، إنه "تم اختبار 500 شخص وصلوا من دول جنوب إفريقيا في الأسبوعين الماضيين، ويسعدني أن أقول في الوقت الحالي لم يثبت أن أيا من هؤلاء الأشخاص مصابين بأوميكرون".
روسيا اليوم
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