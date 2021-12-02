كوريا الشمالية.. كيم جونغ أون يشدد على تنفيذ الخطة الخمسية

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون ترأس جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية إلى أن بيونغ يانغ قررت أثناء الجلسة التي عقدت في اليوم السابق برئاسة الزعيم كيم، عقد الاجتماع العام الرابع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم أواخر ديسمبر الجاري.

وأفيد بأن القرار نص على أن كوريا الشمالية ستعقد الجلسة العامة للجنة المركزية في أواخر ديسمبر، وذلك "لمراجعة الوضع التنفيذي للسياسات الرئيسية الحزبية والوطنية خلال عام 2021، ومناقشة واتخاذ قرار بشأن خطط المشاريع للعام القادم".

ومن المتوقع أن تستغل كوريا الشمالية هذه الجلسة "لتسليط الضوء على إنجازات الزعيم كيم على مدى السنوات العشر الماضية حيث تستعد كوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى العاشرة السنوية لتوليه السلطة، وللكشف عن اتجاهات الشؤون الوطنية في العام القادم مثل العلاقات الثنائية بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد ألقى في ديسمبر عام 2019، خطابا في الجلسة العامة للحزب، كشف خلالها عن اتجاهات السياسة الرئيسة لعام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله خلال جلسة المكتب السياسي إن "العام الجاري هو عام الانتصار للإدارة المستقرة لاقتصاد الدولة والنجاحات الكبيرة التي تحققت في قطاعي الزراعة والبناء، والتغييرات الإيجابية في معظم المجالات للمشاريع الوطنية في قطاعات السياسة والاقتصاد والثقافة والدفاع وغيرها".

ولفت كيم جونغ أون أيضا إلى أن "العام المقبل سيكون عاما مهما علينا أن نخوض فيه نضالا كبيرا مثل هذا العام، وأن اللجنة المركزية للحزب يجب أن تضع خطة العام الجديد بشكل ديناميكي وعلمي وتفصيلي من اجل ترسيخ الأساس لتنفيذ الخطة الخمسية".