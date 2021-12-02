أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد بن زايد

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أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع بن زايد "بحثا خلالها القضايا الإقليمية والخطوات الخاصة بتحسين العلاقات بين البلدين".

وأشار البيان إلى أن أردوغان هنأ بن زايد بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا متصاعدا خلال السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها دعم تركيا لقطر وملفات ليبيا وسوريا واليمن والاتهامات المتبادلة بالتجسس وإبرام السلطات الإماراتية اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

ولاحقا تراجعت حدة التوتر السياسي بشكل ملموس حيث أجرى الرئيس التركي وولي عهد أبو ظبي محادثات في أنقرة ناقشا فيها سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك والقضايا الإقليمية ووقع الطرفان على حزمة من اتفاقات التعاون في مجالات مختلفة.

وذكر أردوغان لاحقا أن الجانب الإماراتي قدم خطة استثمارية بمبلغ 10 مليارات دولار.

وكشف أردوغان أنه يخطط لزيارة الإمارات في فبراير المقبل على رأس وفد كبير، معلنا: "نخطط لاتخاذ عدد من القرارات المهمة".