حرس الحدود الأوكراني ينفي صحة تقارير عن قتله مهاجرين

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نفى حرس الحدود الأوكراني صحة التقارير حول إطلاق النار على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين وقتلهم خلال محاولتهم التسلل إلى أوكرانيا من بيلاروس.

وقالت هيئة الحرس الحدودي الأوكرانية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء: "بدأ في شبكة الإنترنت انتشار مقطع فيديو يزعم أنه سجل بكاميرا حرارية ويوثق عملية قتل مجموعة أشخاص بإطلاق النار عليهم. تضيف بعض المصادر أن هذا كان عملية إعدام من قبل الجيش الأوكراني أو حرس الحدود لمجموعة مهاجرين غير شرعيين حاولوا اجتياز حدود أوكرانيا من بيلاروس عبر منطقة الحظر".

وتابع البيان: "تشير هيئة حرس الحدود الأوكرانية إلى أن هذه المعلومات مزيفة ولا تتوافق مع الحقيقة".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام مقطع فيديو قيل إنه مسجل يوم 29 نوفمبر ويوثق مجموعة أشخاص يشقون طريقا عبر غابة ليلا، ويسقط أحدهم أرضا بشكل مفاجئ وثم يتفرقون جميعا، بينما يظهر في الفيديو أشخاص مسلحون في زي عسكري.