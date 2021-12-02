living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرس الحدود الأوكراني ينفي صحة تقارير عن قتله مهاجرين

2
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفى حرس الحدود الأوكراني صحة التقارير حول إطلاق النار على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين وقتلهم خلال محاولتهم التسلل إلى أوكرانيا من بيلاروس.

وقالت هيئة الحرس الحدودي الأوكرانية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء: "بدأ في شبكة الإنترنت انتشار مقطع فيديو يزعم أنه سجل بكاميرا حرارية ويوثق عملية قتل مجموعة أشخاص بإطلاق النار عليهم. تضيف بعض المصادر أن هذا كان عملية إعدام من قبل الجيش الأوكراني أو حرس الحدود لمجموعة مهاجرين غير شرعيين حاولوا اجتياز حدود أوكرانيا من بيلاروس عبر منطقة الحظر".

وتابع البيان: "تشير هيئة حرس الحدود الأوكرانية إلى أن هذه المعلومات مزيفة ولا تتوافق مع الحقيقة".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام مقطع فيديو قيل إنه مسجل يوم 29 نوفمبر ويوثق مجموعة أشخاص يشقون طريقا عبر غابة ليلا، ويسقط أحدهم أرضا بشكل مفاجئ وثم يتفرقون جميعا، بينما يظهر في الفيديو أشخاص مسلحون في زي عسكري.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout