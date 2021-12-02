الولايات المتحدة.. توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى والإرهاب إلى مطلق النار في مدرسة ثانوية

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وجهت السلطات القضائية الأمريكية، تهمة القتل من الدرجة الأولى والإرهاب إلى مطلق النار في ثانوية أكسفورد العامة قي ولاية ميشيغان، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 7 آخرين.