"أنا آسفة".. كاتبة شهيرة تعتذر عن "اتهام مأساوي" بالاغتصاب

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تعمل شركة "سكريبنر"، ناشرة مذكرات الكاتبة الأميركية أليس سيبولد لعام 1999، على سحب الكتاب اتهمت فيها الأخيرة رجل باغتصابها، ليسجن 16 عاما، قبل أن تتم تبرئته نهائيا الأسبوع الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

وأمضى أنتوني برودواتر، الذي يبلغ اليوم 61 عاما، 16 سنة وراء القضبان بعدما أدين في 1982 رغم أنه بقي يدفع ببراءته، وقد خرج من السجن في العام 1998.

وفي مذكراتها المعنونة "لاكي"، تروي سيبولد أنها تعرضت للاغتصاب في العام 1981 في حرم جامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك، حيث كانت تدرس وأبلغت الشرطة بالاعتداء.

وبعد خمسة أشهر، قبض على برودواتر بعدما رأته سيبولد يمر في أحد الشوارع واعتقدت أنه الفاعل وأخطرت الشرطة.

وبالرغم من أن سيبولد فشلت في التعرف على الجاني، إلا أنه تم إثبات الجرم على المتهم عبر تحليل الشعر، وهي وسيلة غير مرغوب بها علميا.

وأوضحت "سكريبنر"، في بيان نشرته الثلاثاء، أنه "بعد تبرئة برودواتر مؤخرا، وبالتشاور مع المؤلفة، سيتم إيقاف توزيع الكتاب"

بدورها، كتبت سيبولد في منشور على موقع ميديوم "أريد أن أقول لأنتوني برودواتر أنا آسفة جدا لما مررت به".

وأضافت: "أنا آسفة خصوصا لحقيقة أن الحياة التي كان من الممكن أن تعيشها سرقت منك بشكل غير عادل، وأنا أعلم أنه لا يمكن لأي اعتذار أن يغير ما حدث لك".

وتابعت: "أنا ممتنة لأن السيد برودواتر برئ في نهاية المطاف، لكن النقطة المهمة هنا هي أنه قبل 40 عاما كان شابا أسودا آخر تعرض للأذى من نظامنا القضائي الذي يشوبه خلل".

في المقابل، قال برودواتر في تصريح لمحاميه لموقع "Entertainment Weekly": "أنا مرتاح لأنها اعتذرت. لا بد أن الأمر تطلب منها الكثير من الشجاعة لفعل ذلك"، مؤكدا أن ما حصل "لا يزال مؤلما بالنسبة لي لأنه تمت إدانتي ظلما"

وبرّئ برودواتر في 23 نوفمبر الماضي من محكمة ولاية نيويورك العليا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المحامين الذين عملوا في السنوات الأخيرة لإثبات ببراءته، قالوا إن الحكم استند فقط إلى حقيقة أن أليس سيبولد قالت إن برودواتر هو المهاجم استنادا إلى تقنية لتحديد الهوية الجنائية (تحليل الشعر)، فقدت صدقيتها اليوم.