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مذبحة ميشيغان.. فيديو يوثق شجاعة طلاب المدرسة المنكوبة

1
DECEMBER
2021
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لقي ثلاثة طلاب مصرعهم وأصيب ستة آخرون أحدهم معلم، في حادثة إطلاق نار وقعت الثلاثاء، داخل أسوار مدرسة أكسفورد الثانوية، الواقعة في ضاحية ديترويت بولاية ميشيغان.
 
وقال عمدة مقاطعة أوكلاند مايكل مكابي في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به طالب يبلغ من العمر 15 عاما، وأنه تم إلقاء القبض عليه.
 
وحسبما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في واشنطن، عن العمدة مكابي، فإنه تم العثور على مسدس بالقرب من المشتبه به.
 
حادثة مروعة
 
وكشف مكابي تفاصيل الحادثة المروعة حيث قال، إن الشرطة احتجزت دون مقاومة مطلق النار المزعوم، وهو طالب في السنة الثانية بالمدرسة يبلغ من العمر 15 عاما، بعد إطلاقه من 15 إلى 20 طلقة بمسدس نصف آلي.
 
وبيّن مكابي أن "الأمر برمته استمر خمس دقائق"، حسبما نقلت وكاللة "رويترز".
 
وأكد المسؤولون في التحقيق، أنهم يعتقدون بأن الطالب منفذ الهجوم قد تصرف بمفرده.
 
وذكر مكابي أن عناصر إنفاذ القانون ما زالوا يفتشون المدرسة التي تم إغلاقها عندما بدأ إطلاق النار.
 
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الذعر التي سادت بين الطلاب عند وقوع الحادثة.
 
ومن بين الفيديوهات المتداولة مقطع لطلاب في المدرسة رفضوا فتح الباب لمطلق النار، والذي ادعى أنه من رجال الشرطة.
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