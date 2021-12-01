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وفد إماراتي إلى طهران قريباً لتحسين علاقات البلدين

1
DECEMBER
2021
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الوطن السورية: تطور جديد شهده مسار العلاقات الإيرانية – الإماراتية عبر عنه إعلان المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، بأن بلاده سترسل وفداً إلى إيران لبحث العلاقات بين البلدين، مبيناً أن الإمارات تشارك المخاوف الإقليمية حول السياسات الإيرانية، وفق تعبيره.

 

وأضاف قرقاش، في تصريح صحفي أدلى به أمس، ونقلته «رويترز»: إن «الإمارات سترسل في وقت قريب وفداً إلى إيران في إطار الجهود لتحسين العلاقات بين الطرفين، مشيراً إلى أن بلاده ستطلع الحلفاء في منطقة الخليج على مستجدات الأمور، معتبراً أن توقيت زيارة الوفد الإيراني لطهران كلما كانت أقرب كان أفضل، وتابع: «هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج. نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي».

 

المسؤول الإماراتي أكد أن المواجهة مع إيران ليست السبيل الأمثل للمضي قدماً، مشيراً إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران، مؤكداً أن «الأمر سيستغرق وقتاً».

 

واعتبر أنه حتى «إذا توصلت المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران إلى نتائج إيجابية فهي لن تعالج كل المخاوف بشأن السياسات الإيرانية».

الوطن السورية
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