living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البابا فرنسيس يزور قبرص المقسمة وعينه على المهاجرين

30
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يزور البابا فرنسيس قبرص هذا الأسبوع لدعم جزيرة يمزقها الصراع أصبحت الآن على الخط الأمامي لطريق هجرة جديد يسلكه الفارون من بلادهم قاصدين أوروبا.

وفي وسط نيقوسيا، لا شيء يروي قصة تدفق المهاجرين أفضل من منطقة الفناء الصغير خارج كنيسة الصليب المقدس حيث يصطف المهاجرون كل صباح من أجل الحصول على مساعدات ومعونات من جمعية خيرية كاثوليكية.

ويقول عمال الإغاثة إن الوضع مفعم بالمشاعر. وجعل البابا فرنسيس من الدفاع عن المهاجرين واللاجئين حجر الزاوية للكرسي البابوي وقد أعد لنقل 50 مهاجرا إلى إيطاليا بعد زيارته هذا الأسبوع.

ويعتزم البابا أن يؤدي صلاة مسكونية مع المهاجرين في كنيسة الصليب المقدس في الثالث من ديسمبر كانون الأول بعد أن يقيم قداسا في الصباح باستاد مكشوف في نيقوسيا.

وقال البابا في رسالة مسجلة على شريط فيديو قبيل زيارته "أفكر أيضا في الذين، خلال هذه السنوات الأخيرة واليوم أيضا، يهربون من الحروب والفقر، ويصلون إلى سواحل القارة وأماكن أخرى، ولا يجدون الضيافة، بل العداء والاستغلال. إنهم إخوتنا وأخواتنا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout