البابا فرنسيس يزور قبرص المقسمة وعينه على المهاجرين

A + A -

يزور البابا فرنسيس قبرص هذا الأسبوع لدعم جزيرة يمزقها الصراع أصبحت الآن على الخط الأمامي لطريق هجرة جديد يسلكه الفارون من بلادهم قاصدين أوروبا.

وفي وسط نيقوسيا، لا شيء يروي قصة تدفق المهاجرين أفضل من منطقة الفناء الصغير خارج كنيسة الصليب المقدس حيث يصطف المهاجرون كل صباح من أجل الحصول على مساعدات ومعونات من جمعية خيرية كاثوليكية.



ويقول عمال الإغاثة إن الوضع مفعم بالمشاعر. وجعل البابا فرنسيس من الدفاع عن المهاجرين واللاجئين حجر الزاوية للكرسي البابوي وقد أعد لنقل 50 مهاجرا إلى إيطاليا بعد زيارته هذا الأسبوع.



ويعتزم البابا أن يؤدي صلاة مسكونية مع المهاجرين في كنيسة الصليب المقدس في الثالث من ديسمبر كانون الأول بعد أن يقيم قداسا في الصباح باستاد مكشوف في نيقوسيا.



وقال البابا في رسالة مسجلة على شريط فيديو قبيل زيارته "أفكر أيضا في الذين، خلال هذه السنوات الأخيرة واليوم أيضا، يهربون من الحروب والفقر، ويصلون إلى سواحل القارة وأماكن أخرى، ولا يجدون الضيافة، بل العداء والاستغلال. إنهم إخوتنا وأخواتنا".