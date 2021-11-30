تعرف على النظام الغذائي للرئيس الأمريكي جو بايدن

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قالت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن زوجها يفضل إلى حد كبير البساطة في انتقاء وجباته، فبدلا من الأطباق المطلية بالذهب، يحب بايدن إبقاء الأمور بسيطة دون أي مظاهر ترف.

قال أحد متعهدي الطعام في واشنطن الذي كان بايدن يأكل عنده باستمرار: "إن ذوقه في الطعام يعكس هذا النهج "البروليتاري"، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

مكرونة بالصلصة الحمراء

وأكدت الصحيفة أن أطباق بايدن المفضلة متنوعة، وعلى رأسها مكرونة بالصلصة الحمراء، وقال الرئيس السابق باراك أوباما ذات مرة: "يمكنه أن يغوص فيها، المعكرونة مفضلة عند "جو"، ومن المحتمل أن يعود ذلك العشق لكون زوجته الإيطالية الأمريكية ماهرة في طهي الأطباق الإيطالية.

الآيس كريم

يمتلك الرئيس جو بايدن تاريخًا كبيرا في حب الآيس كريم طوال حياته المهنية، وقد تم عرض صور كثيرة له أثناء حملته الانتخابية وهو يتناول الآيس كريم، وقال بايدن في وقت سابق "أنا محب كبير للآيس كريم. أنا لا أشرب. أنا لا أدخن. لكني أتناول الكثير من الآيس كريم".

تشيز برجر

برجر الجبن مع شريحة لحم بقري طرية والخس والطماطم وبعض الجبن المذاب إنه مثل مزيج مثالي من النكهات المفضلة لدى بايدن.

سلطة بالدجاج

يحب الرئيس الحفاظ على لياقته البدنية، لذا فإن تناول بعض الوجبات الخفيفة وممارسة بعض التمارين اليومية أمر مهم بالنسبة له، قال بايدن في مقابلة أجريت معه خلال الحملة الانتخابية في عام 2020: "لدي جهاز جري ودراجة بيلوتون وبعض الأوزان، وأحاول التدرب كل صباح من أجل صحتي".

ميلك شيك

يحب جو بايدن الحليب المخفوق، إنه في الأساس آيس كريم مضاف إليه بعض الحليب، وتتصدر نكهات الآيس كريم الشوكولاته والفنيليا قائمته دائمًا.

لا للكحول

الرئيس الأمريكي ممتنع عن تناول الخمور، حيث أنه لا يشرب الكحول أبدًا، وهذا ليس حديث العهد، وبحسب ما صرح لصحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2008: "هناك عدد كافٍ من مدمني الكحول في عائلتي"، فهو يعتقد أن هناك عنصرًا جينيًا لإدمان الكحول وأنه يسري في أسرته".