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مؤسس تويتر يستقيل.. وهذا هو الرئيس الجديد

30
NOVEMBER
2021
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بعبارة واحدة، أعلن مؤسس موقع تويتر الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، قبل أن يتم إعلان اسم رئيس الشركة الجديد.
 
وأكد مؤسس تويتر، جاك دورسي، أنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر، وقال في منشور على المنصة إنه "حان وقت الرحيل أخيرا"، موضحا في بيان من موقع تويتر نفسه أنه يعتقد "أن الشركة مستعدة للمضي قدما من مؤسسيها".
 
وتم الإعلان عن باراغ أغراوال، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في تويتر، كرئيس تنفيذي جديد وعضو في مجلس الإدارة بأثر فوري، وقال أغراوال إنه "يتشرف ويفخر" بالتعيين.
 
وأغراوال هو شاب هندي-أميركي، لديه شهادة دكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة ستانفورد الأميركية المرموقة.
 
وارتفعت الأسهم في منصة التواصل الاجتماعي بنسبة 9 بالمئة يوم الاثنين، بعد تقرير صادر عن قناة سي إن بي سي يفيد بأن دورسي، 45 عاما، الذي شارك في تأسيس تويتر عام 2006، سيترك منصبه.
 
وسيظل دورسي الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات المالية سكوير، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 98 مليار دولار، مقارنة بـ 38 مليار دولار في تويتر.
 
وواجه دورسي الإطاحة العام الماضي عندما زادت الشكوك في قدرته على إدارة الشركتين في نفس الوقت.
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