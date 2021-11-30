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ماكرون لرئيسي: يجب على إيران أن تشارك بشكل بناء لإنقاذ الاتفاق النووي

30
NOVEMBER
2021
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين، إنه يتعين على إيران المشاركة بشكل بناء في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

 

وأوضح مكتب ماكرون في بيان بعد المكالمة أن الرئيس الفرنسي شدد "على حاجة إيران للمشاركة بشكل بناء ... حتى تسمح المفاوضات بالعودة السريعة للاتفاق".

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية ذكرت أن رئيسي وماكرون أجريا مكالمة استمرت ساعة ونصف ساعة بحثا خلالها القضايا الثنائية المتعلقة بالعلاقات بين إيران وفرنسا وكذلك المفاوضات النووية المستمرة بين الطرف الإيراني والغرب في فيينا.

واستضافت فيينا الاثنين اجتماعا للجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي، وذلك بعد أن جرت السبت والأحد مشاورات غير رسمية في إطار الاستعدادات لاستئناف العملية التفاوضية.

وأصبحت الجولة الجديدة للمفاوضات السابعة من نوعها والأولى بعد تولي رئيسي منصبه في أغسطس 2021.

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