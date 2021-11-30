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النيابة العامة الفرنسية تطالب بالسجن 5 سنوات لرئيس الوزراء الأسبق فيون

30
NOVEMBER
2021
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طالبت النيابة العامة الفرنسية بإصدار حكم بالسجن 5 سنوات على رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا فيون في قضية فساد.

وطالبت النيابة العامة أيضا بفرض غرامة قدرها 375 ألف يورو وحرمانه من الحقوق الانتخابية لمدة 10 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك طالبت النيابة العامة إصدار حكم بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة 100 ألف يورو على زوجة فيون، بينيلوب، وحرمانها من الحقوق الانتخابية لمدة 10 سنوات أيضا.

ذكر أن فيون، الذي كان مرشحا للرئاسة الفرنسية، واجه أثناء الحملة الانتخابية عام 2017 اتهامات بأنه قام بتوظيف زوجته كمساعدة له بشكل وهمي، وهي كانت تحصل على الراتب دون أن تنفذ أي مهام.

وأدانت محكمة باريس فرانسوا فيون في يونيو عام 2021. وبدأ النظر في الطعن على حكم المحكمة في نوفمبر الجاري. ومن المتوقع إتمام النظر فيه 30 نوفمبر.

 

 

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