living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخارجية الأميركية: مغادرة الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة ليست طردا

29
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن مغادرة مجموعة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة مرتبطة بانقضاء فترة السماح بوجودهم في أراضي البلاد وليست طردا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جالينا بورتر، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، اليوم الاثنين: "مثلما تمنح روسيا لدبلوماسيينا 3 سنوات للوجود في أراضيها، أبلغت الولايات المتحدة روسيا منذ حوالي سنة بأنه سيتم إعطاء دبلوماسييها نفس الفترة الممتدة 3 سنوات للعمل هنا".

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية أخبرت الدبلوماسيين الروس الذين تخصهم هذه الشروط بضرورة مغادرة الولايات المتحدة عند انقضاء هذه الفترة، مؤكدة أن بلادها لا تطردهم.

وسبق أن أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، أن 27 دبلوماسيا روسيا سيغادرون الولايات المتحدة حتى 30 يناير، كما سيخرج من البلاد نفس العدد بعد مرور 6 أشهر من ذلك.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين، إن روسيا سترد بكل تأكيد على "طرد" هؤلاء الدبلوماسيين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout