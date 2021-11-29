living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معارضو "شهادة كورونا" في سويسرا طلبوا استفتاء.. وهذه نتيجته

29
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صوّت السويسريون بـ"نعم" لصالح تشريع "شهادة كورونا"، التي تحدد من يستطيعون حضور الأحداث والتجمعات العامة وفق وثيقة رسمية تصدرها السلطات.
وكان السويسريون توجهوا إلى صناديق الاقتراع، الأحد، وصوّت آخرون عبر البريد في استفتاء على تعديل قانون "كوفيد 19" الذي أقرته الحكومة في مارس الماضي، بشأن شهادة فيروس كورونا.
 
وينص التشريع الجديد في سويسرا على أن الأشخاص المسموح لهم بحضور الأحداث والتجمعات العامة، هم الملقحون ضد الوباء، أو الحاملون لشهادة فحص سلبية، أو المتعافين من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا.
 
وبحسب مراقبين، فإن التصويت لصالح القرار سيفتح المجال أمام الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات في مواجهة الوباء.
 
ودعم 62 بالمئة من السويسريين هذا القرار، ولم يرفضه سوى كانتونين اثنين (ولايتين) من أصل 26 في سويسرا.
 
وينظر لهذا الاستفتاء على أنه فرصة للشعب في سويسرا للتأثير على نهج الحكومة الخاص بمكافحة جائحة كورونا.
 
والمفارقة في الأمر أن المعارضين للشهادة الطبية هم من طلبوا إجراء الاستفتاء.
 
وشكلت الاحتجاجات الصاخبة في سويسرا صدمة لكثيرين، فالبلاد المعروفة بثقافة الحوار شهدت مظاهرات ضد إجراءات مواجهة كورونا، سرعان ما تحول عدد منها إلى أعمال شغب.
 
ويأتي الاستفتاء العام في سويسرا في وقت تشهد به البلاد ارتفاعا في أعداد المصابين بالوباء.
 
وتسجل سويسرا يوميا متوسط 5100 إصابة بفيروس كورونا، ورغم المساعي الكبيرة التي بذلتها الحكومة فإن نسبة الملقحين في البلاد تقارب 65 بالمئة فقط.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout