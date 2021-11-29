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ماذا قال فاوتشي لبايدن عن الفيروس المتحور "أوميكرون"؟

29
NOVEMBER
2021
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قال البيت الأبيض في بيان، إن أنتوني فاوتشي، كبير المسؤولين الأميركيين في مجال الأمراض المعدية، أبلغ الرئيس جو بايدن، الأحد، أن الأمر سيستغرق نحو أسبوعين للحصول على معلومات أكثر تحديدا حول قابلية الانتقال والسمات الأخرى لسلالة أوميكرون الجديدة من كوفيد-19.

ونقل البيان عن فاوتشي قوله لبايدن: "إنه لا يزال يعتقد أن من المرجح أن توفر اللقاحات الحالية درجة من الحماية ضد الإصابات الشديدة بكوفيد".

وفرضت العديد من الدول قيودا على السفر وحظرا على المسافرين من دول جنوب القارة الإفريقية في محاولة لكبح انتشار السلالة الجديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها إنها تعمل مع خبراء فنيين لفهم الأثر المحتمل للمتحور على الإجراءات الوقائية الحالية ضد مرض كوفيد-19، بما في ذلك اللقاحات.

وفي وقت سابق الأحد، قال فاوتشي، إن على الأميركيين الاستعداد لفعل "أي شيء وكل شيء" لمواجهة تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وأضاف لتلفزيون إيه.بي.سي نيوز: "من السابق لأوانه القول" ما إذا كنا بحاجة إلى عمليات إغلاق أو تفويضات جديدة.

وعبر فاوتشي عن اعتقاده أن "متحور أوميكرون" سيصل إلى البلاد في النهاية، مطالبا بالاستعداد بشكل جيد لذلك، خاصة عبر الحصول على اللقاح لمن لم يفعل ذلك بعد، وبالحصول على الجرعة المعززة لمن تلقح مسبقا.

 

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