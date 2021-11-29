اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب

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قال رئيس الوزاء الياباني فوميو كيشيدا، الاثنين، إن بلاده ستحظر دخول الزوار الأجانب بدءا من الثلاثاء، مع سعي البلاد للتصدي لانتشار المتحور "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا.

وأكد كيشيدا أنه بوسع اليابانيين العائدين من دول محددة الدخول، لكن سيتعين عليهم البقاء في حجر صحي في مرافق معينة.

وفي وقت سابق، قال كيشيدا إن طوكيو تفكر في تعزيز الضوابط على حدودها مع انتشار المتحور "أوميكرون".

وأضاف للصحفيين: "نتخذ إجراءات بسبب إحساس قوي بالأزمة"، مشيرا إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من 9 دول من بينها جنوب إفريقيا حتى الأحد.

وأضاف: "بما أننا نشهد انتشارا في جميع أنحاء العالم ، فإننا نواصل بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد الضوابط الحدودية، وسنعلن قرارا في الوقت المناسب".