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رسالة من ايران إلى أعدائها.. هذا ما جاء فيها

27
NOVEMBER
2021
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قال اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، إن على الأعداء إعادة حساباتهم قبل اتخاذ أي خطوة استفزازية في الخليج وبحر عمان.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن اللواء محمد باقري، توجيهه تحذيرا، شديد اللهجة، لأعداء بلاده، من القيام أو ارتكاب أي مغامرة أو خطأ في الحسابات تجاه إيران، وهو ما صرح به بمناسبة يوم البحرية الإيرانية.


وبعث اللواء باقري برسالة في "يوم البحرية الإيرانية"، حذّر من خلالها أعداء بلاده الراغبين في ضرب إيران بدعوى تبرير وجودهم، غير الشرعي، في المنطقة، خاصة في الخليج وبحر عمان، بعدم القيام بأي خطأ في الحسابات تجاه إيران، منوها إلى أنه سيتعين على هؤلاء الأعداء انتظار النيران السريعة والموجهة التي ستجبرهم على الفرار من المنطقة، بطريقة مذلة.


وفي السياق نفسه، وبمناسبة يوم البحرية الإيرانية، قال قائد البحرية، الأدميرال شهرام إيراني، إن بلاده تنتج كل أنواع المعدات وسيتم الكشف عن غواصة "بعثت" في يوم القوات البحرية.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن تصريحات إيراني جاءت في مؤتمر صحفي عقده، صباح اليوم، بمناسبة يوم القوات البحرية، مؤكدا أن القوات البحرية الإيرانية "أشرقت مثل الجوهرة في البحر وفي أحلك ظروف الحرب الصعبة وغير المتكافئة".
وذكر إيراني أن بلاده فخورة بأنها تعمل على تأمين ممرات الشحن ومستعدة للقيام بهذه المهمة الحيوية في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي، بهدف خلق الأمن للاقتصاد العالمي، موضحا أنه من بين أهم برامج القوات البحرية الإيرانية إزاحة الستار عن معدات دفاعية متطورة باستمرار، مع الحفاظ على الدورات التدريبية الحديثة وتحسين قدرة الردع في البلاد.

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