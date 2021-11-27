إنفاق 6.6 مليار دولار في "الجمعة السوداء"!

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أنفق المستهلكون داخل أمريكا 6.6 مليار دولار، في يوم التخفيضات السنوي العالمي "الجمعة السوداء"، ‏أمس الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.‏

وأعلن عن الرقم موقع البرمجيات "أدوبي"، الذي كان يتوقع إجمالي إنفاق يتراوح بين 8.8 مليار دولار و9.2 مليار دولار لهذا اليوم، الذي يشهد احتشادا نادرا داخل المحلات التجارية بسبب التخفيضات، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الإلكترونيات التي تعاني من نقص في المعروض بسبب النقص العالمي في الرقائق لديها أعلى مستويات نفاد المخزون، تليها منتجات العناية الشخصية والمنزل والحديقة، بحسب "أدوبي".