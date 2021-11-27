سعر الذهب يرتفع الى 1791.97 دولار

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استقرت أسعار الذهب بعدما ارتفعت أكثر من 1% مدعومة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1791.97 دولار للأونصة بعدما ارتفع إلى 1518.26 دولار في وقت سابق.

ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 1785.5 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 23.14 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 4.3% إلى 952.77 دولار، وتراجع البلاديوم 6% إلى 1747.95 دولار في طريقهما لتسجيل انخفاض أسبوعي كبير.