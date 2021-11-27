متحور “أوميكرون” ينسف مخططاً لمنظمة التجارة العالمية

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أرجأت منظمة التجارة العالمية، الجمعة، في اللحظة الأخيرة، أول مؤتمر وزاري لها منذ أربع سنوات، بسبب ظهور المتحور “أوميكرون” المثير للقلق، ما يحبط الآمال بإعادة إطلاق أعمال المنظمة.

وبعد اجتماع طارئ الجمعة، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر “إلى أجل غير مسمى” في أعقاب انتشار المتحور “أوميكرون” الذي دفع حكومات كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر، ما سيمنع العديد من الوزراء من التوجه إلى جنيف”، وفق ما قالت المنظمة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا: “هذا لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف. على العكس من ذلك”.

وقالت أنابيل غونزاليس، نائبة مديرة منظمة التجارة، على تويتر إن الاجتماع الوزاري “أرجئ وجميع الأعضاء أيّدوا القرار”، مؤكّدة بذلك تصريحات أدلى بها في وقت سابق مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وأضافت غونزاليس “كان هذا القرار الصحيح”.

وكان من المفترض أن يُشارك في مؤتمر منظمة التجارة 4 آلاف شخص، من 30 تشرين الثاني إلى 3 كانون الاول.

وكان هذا المؤتمر الوزاري مقرّرًا عقده بادئ الأمر في كازاخستان في حزيران 2020، لكنّه أرجئ بعد ظهور أولى الإصابات بكوفيد نهاية 2019.

وبعد فترة من التراجع النسبي للجائحة خلال الأشهر الأخيرة في أوروبا، قرّرت منظّمة التجارة العالميّة عقد الاجتماع الوزاري في جنيف. لكنّ الموجة الخامسة من الفيروس التي يشهدها العالم، وظهور المتحوّر الجديد “أوميكرون”، أحبطا الآمال بإمكانية عقده.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس: “تمّ للتوّ تأكيد إرجاء الاجتماع”، وذلك بُعيد إعلان سويسرا فرض إجراءات على السفر، في محاولة منها للتعامل مع ظهور المتحوّر الجديد.

ووفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فقد أبلغت أوكونجو-إيويالا الدبلوماسيين أنّ عقد الاجتماع عبر الإنترنت ليس بإمكانه أن يُتيح إجراء “مفاوضات معقّدة حول قضايا حساسة سياسيًا”.

وأقر السفير الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية، جواو أغيار ماشادو، بأنّ قرار إرجاء الاجتماع “لم يكن خيارًا سهلاً، لكنه القرار الصحيح”.

واعتبر العديد من المراقبين أن من الصعب بالنسبة إلى الأعضاء الـ164 في منظمة التجارة العالمية أن يكونوا قادرين على إبرام اتفاقيات رئيسية خلال هذا الاجتماع الوزاري الثاني عشر للمنظمة، ولا سيما ما يتعلق بالصيد ومسألة حقوق الملكية الفكرية أثناء الجائحة. لكنّ كثيرين ظلوا يأملون في أن يسمح هذا الاجتماع على الأقل في إخراج المناقشات من جمودها.

وقال دميتري غروزوبينسكي، مدير منظمة “منصة التجارة في جنيف” إن “المؤتمر الوزاري يوفر إمكانية إيجاد حلول سياسية لمسائل لا يمكن للحلول التقنية أن تكون وحدها كافية لحلها”.

ومنظمة التجارة العالمية هي أول منظمة دولية في جنيف تتحمل تبعات ظهور المتحور “أوميكرون” الذي رصِد بادئ الأمر في جمهورية جنوب إفريقيا، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه “مقلق” قبل ساعات قليلة من تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة.

ووفقا لوكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي فإن المتحور الجديد يمثل خطرا “مرتفعا إلى مرتفع جدا” بالنسبة إلى أوروبا.

وتتجه الأنظار الآن إلى منظمة الصحة العالمية التي من المقرر أن يناقش أعضاؤها البالغ عددهم 194، معاهدة حول الجائحة الأسبوع المقبل.